ملأ خزان سيارته بالكوكا كولا بدل البنزين!

عبأ رجل سيارته بالكوكا كولا بدلا من البنزين في حادثة فريدة من نوعها.

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ونشرت قناة يوتوب " TechRax "، فيديو لرجل سكب عبوة من المشروب الغازي كوكا كولا في خزان بنزين سيارته من ماركة بي إم دبل يو، إنتاج 2003 وقام بقيادتها، وبعد أن مشى فيها لمسافة قصيرة ظهر على لوحة القيادة تحذير لمشكلة في المحرك. وتوقفت السيارة بعدها عن الحركة ولم يستيطع صاحبها تشغيلها مرة أخرى.

وتستعرض نهاية الفيديو الفاتورة التي دفعها صاحب السيارة للكشف عليها ولحل المشكلة التي أوقع نفسه فيها، والتي تبلغ 135 دولار.

حيث أوصى موظفو الخدمة بإفراغ خزان البنزين من الكوكا كولا وتنشيفه ثم تغيير مصفاة مضخة الوقود وهذه العملية ستكلف أكثر من 1500 دولار.

يذكر أن الرجل اشترى هذه السيارة بـ 1000 دولا فقط، أما تصليحها فسيكلفه أكثر من ثمنها بكثير.

المصدر: لينتا رو

خالد ظليطو