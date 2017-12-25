عاش مع جثتها شهرا "دون أن يعلم"!

لم يلاحظ رجل أمريكي من مدينة شيكاغو في ولاية إلينوي الأمريكية، موت زوجته الموجودة معه في نفس الشقة لمدة شهر كامل.

ونشرت صحيفة " Chicago Sun Times" أن ستيفن سيلر البالغ من العمر 60 عاما، اشتم رائحة غريبة في غرفة النوم خلال شهر كامل، لكنه لم يتحقق من مصدر هذه الرائحة، ولم يتحرك للاطمئنان عن أحوال زوجته.

إقرأ المزيد

وعُثر على الزوجة تمارا ويلسون، البالغة من العمر 58 عاما، في 10 ديسمبر الجاري، عارية ومغطاة بقطعة قماش، بعد أن اقتحمت الشرطة المنزل بطلب من ابنتها التي فقدت الاتصال مع والدتها لمدة طويلة.

وقال سيلر إنه لم يعلم بأن زوجته كانت ميتة إلا عندما اتصلت به ابنته. لكن الشرطة تشك بأنه يكذب.

واعتقل الرجل، في 19 ديسمبر، عندما كان عائدا إلى شقته وكان معه جواز سفر زوجته وبطاقتها المصرفية وشهادة ميلادها وخاتم زواجها، وأطلق سراحه لاحقا تحت الإقامة الجبرية.

وكان سيلر قد اعتقل، في أكتوبر الماضي، وأدين بتهمة العنف المنزلي وبضرب زوجته، فحظرت المحكمة عليه العودة إلى شقة الزوجية وهو في حالة سكر أو تحت تأثير المخدر. كما كانت كاميرات المراقبة قد رصدت خلال خمسة أيام قبل اكتشاف جثة زوجته بأنه كان يخرج كل يوم صباحا ليتفقد البريد ويعود إلى المنزل.

المصدر: لينتا.رو

خالد ظليطو