ازدياد السجائر المهربة في الأسواق الروسية

يتزائد انتشار السجائر المهربة إلى السوق الروسية من بلدان مختلفة.

وقامت شركة " Nielsen " بتحليل خاص بطلب من أكبر شركات التبغ مثل: " British American Tobacco" و" Imperial Tobacco " و" JTI " و" Philip Morris International "، عبر دراسة علب السجائر الفارغة التي تم جمعها في المدن الروسية خلال الفترة ما بين يونيو ويوليو 2017، بأخذ 15 ألف عينة من 89 مدينة روسية.

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وتشير الدراسة إلى ارتفاع حصة السجائر المهربة والتي تباع في الأسواق الروسية بشكل غير قانوني خلال السنوات الأخيرة، وكانت تشكل في الربع الأول من عام 2015 نسبة 1.09% ونمت في الربع الثالث من عام 2016 إلى 2.45%. وبحلول 2017، وصلت النسبة إلى 4.5%.

كما أن هذا المؤشر يأخذ بيعين الاعتبار المنتجات المستوردة بصورة غير مشروعة في روسيا، وكذلك الماركات المقلدة والسجائر التي تباع في الأسواق الحرة بدون رسوم جمركية.

وبلغت كمية مبيعات السجائر غير المشروعة في روسيا عام 2016 حسب "Nielsen"، ما يعادل 12.4 مليار وحدة، ومن المتوقع أن ينموا هذا الرقم ليصل إلى 18.1 مليار وحدة بزيادة قدرها 46%.

وذكرت شركة "Nielsen" أن الدول الرئيسية التي تورد هذه السجائر غير المشروعة (المهربة) إلى روسيا هي بيلاروس بنسبة (1.89% من السوق) وقيرغيزستان (0.46%) وكازاخستان (0.21%) و(0.21) من سوق السجائر المهربة مجهولة المصدر.

المصدر: نوفوستي

خالد ظليطو