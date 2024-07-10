وأشارت قناة الرحالة على تليغرام إلى أن كونيوخوف انطلق على متن طائرة شراعية كان يقودها الطيار الشهير إيغور بوتابكين، من خط العرض 86 وتمكن من الوصول إلى القطب الشمالي.

استمرت الرحلة أكثر من 10 ساعات، إذ انطلقت الطائرة الشراعية وعلى متنها الرحالة الشهير في 7 يوليو الجاري، تمام الساعة 16:29 بتوقيت موسكو، واستمرت إلى الساعة 02:42، 8 يوليو، وحلقّت الطائرة الشراعية على ارتفاعات تراوحت ما بين 267 و 835 م، بسرعة وسطية قدرت بـ 47 كم/سا، وقطعت مسافة 440.51 كم.

وعام 2022 حاول كونيوخوف تسجيل مثل هذا الرقم القياسي العلمي، لكن رحلته أعاقتها الظروف الجوية حينها وتمكن من قطع مسافة 169 كم،وهبط بشكل اضطراري على جليد القطب الشمالي.

ويعتبر فيودور كونيوخوف من أهم الرحالة والمغامرين على مستوى روسيا والعالم، وسجّل العديد من الأرقام القياسية العالمية في مجال الرحلات على متن القوارب والطائرات الشراعية والمناطيد، والعام الماضي سجّل رقما قياسيا عالميا للتحليق بالمنطاد فوق بحر الشمال، إذ حلق بمنطاد لمدة 12 ساعة على ارتفاع 4 آلاف متر.

المصدر: وكالات روسية