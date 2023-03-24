الرحالة الروسي كونيوخوف يحطم رقما قياسيا جديدا للتحليق بالمنطاد فوق بحر الشمال ( صور)

حطم الرحالة الروسي، فيودور كونيوخوف، رقما قياسيا جديدا للتحليق بالمنطاد 12 ساعة فوق بحر الشمال وعلى ارتفاع 4 آلاف متر، لأول مرة في تاريخ التحليق الروسي والعالمي بالمناطيد.

وقال بيان اللجنة المشرفة على هذه المهمة: "بعد 12 ساعة تحليق يعمل - نسيج المنطاد، والسلة، والشعلات النارية، وأسطوانات الغاز، المصنّعة من مواد شديدة التحمل - بشكل صحيح. وتم عبور شبه جزيرة كولا ودخول المجال الجوي فوق بحر بارنتس. وبذلك تكون قد تمت أول رحلة تحليق في تاريخ الطيران المحلي عبر منطاد الهواء الساخن بسلة مفتوحة فوق البحر على خطوط العرض الشمالية العليا."

هذا وحلق الرحالة على ارتفاع 4 آلاف متر بمتوسط ​​سرعة بلغ 60-65 كيلومتر في الساعة.

المصدر: تاس