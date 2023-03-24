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الرحالة الروسي كونيوخوف يحطم رقما قياسيا جديدا للتحليق بالمنطاد فوق بحر الشمال ( صور)

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الرحالة الروسي كونيوخوف يحطم رقما قياسيا جديدا للتحليق بالمنطاد فوق بحر الشمال ( صور)
الرحالة الروسي كونيوخوف يحلق بالمنطاد فوق بحر الشمال
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حطم الرحالة الروسي، فيودور كونيوخوف، رقما قياسيا جديدا للتحليق بالمنطاد 12 ساعة فوق بحر الشمال وعلى ارتفاع 4 آلاف متر، لأول مرة في تاريخ التحليق الروسي والعالمي بالمناطيد.

وقال بيان اللجنة المشرفة على هذه المهمة: "بعد 12 ساعة تحليق يعمل - نسيج المنطاد، والسلة، والشعلات النارية، وأسطوانات الغاز، المصنّعة من مواد شديدة التحمل - بشكل صحيح. وتم عبور شبه جزيرة كولا ودخول المجال الجوي فوق بحر بارنتس. وبذلك تكون قد تمت أول رحلة تحليق في تاريخ الطيران المحلي عبر منطاد الهواء الساخن بسلة مفتوحة فوق البحر على خطوط العرض الشمالية العليا."

الرحالة الروسي كونيوخوف يحطم رقما قياسيا جديدا للتحليق بالمنطاد فوق بحر الشمال ( صور)رقم قياسي جديد للتحليق بالمنطاد باسم الرحالة الروسي كونيوخوف فوق بحر الشمال

هذا وحلق الرحالة على ارتفاع 4 آلاف متر بمتوسط ​​سرعة بلغ 60-65 كيلومتر في الساعة.

الرحالة الروسي كونيوخوف يحطم رقما قياسيا جديدا للتحليق بالمنطاد فوق بحر الشمال ( صور)رقم قياسي جديد للتحليق بالمنطاد باسم الرحالة الروسي كونيوخوف فوق بحر الشمال
الرحالة الروسي كونيوخوف يحطم رقما قياسيا جديدا للتحليق بالمنطاد فوق بحر الشمال ( صور)رقم قياسي جديد للتحليق بالمنطاد باسم الرحالة الروسي كونيوخوف فوق بحر الشمال

المصدر: تاس

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