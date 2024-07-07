إقرأ المزيد عراك بين القرود بمحافظة النماص السعودية

وأبان مقطع الفيديو الشاب وقد تفاجأ بوجود القرد داخل الحمام، وتحديدا فوق سخان المياه، حيث قال :"بسم الله، وش تبي، هذا جني؟".

وتابع الشاب: "عادي تلقى قط، أو كلب، إنما قرد، ترى أنا بعنيزة مو بالطايف".

وتفاعل النشطاء على مواقع التواصل مع هذا الفيديو، حيث أخذه البعض بطرافة، فيما استغرب البعض وصول القرد إلى هذه المنطقة، وأعرب آخرون عن خوفهم من هذا المشهد.

المصدر: RT