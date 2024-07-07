السعودية.. "ضيف غير متوقع" في الحمام يثير رعب مواطن في منطقة عنيزة (فيديو)
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو يوثق لحظة عثور شاب على قرد داخل حمام منزله في منطقة عنيزةـ ما أثار تفاعلا كبيرا.
عراك بين القرود بمحافظة النماص السعودية
وأبان مقطع الفيديو الشاب وقد تفاجأ بوجود القرد داخل الحمام، وتحديدا فوق سخان المياه، حيث قال :"بسم الله، وش تبي، هذا جني؟".
وتابع الشاب: "عادي تلقى قط، أو كلب، إنما قرد، ترى أنا بعنيزة مو بالطايف".
وتفاعل النشطاء على مواقع التواصل مع هذا الفيديو، حيث أخذه البعض بطرافة، فيما استغرب البعض وصول القرد إلى هذه المنطقة، وأعرب آخرون عن خوفهم من هذا المشهد.
🏮شاهد: شاب يتفاجأ بـ "حيوان " لم يتوقعه مختبئ داخل حمام منزله بـ #عنيزة #مساء_الخير #العام_الهجري_الجديد #السعودية #مصر #القاهرة #الهلال #النصر #الاهلي #الاتحاد #الرياض pic.twitter.com/um5PX00Czk— م. صالح الخراشي (@saleh1u1) July 7, 2024
المصدر: RT
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