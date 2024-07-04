ظواهر مجتمعية محتاجة دراسة pic.twitter.com/XT8uzVCRUk — ᗩᕼᘻᘿᕲ (@Splendid_0823) July 1, 2024

وانهالت التعليقات على فيديو العروس المنتقبة، معترضين على طريقة رقصها التي تتعارض مع ملابسها، لا سيما أنها ترتدي النقاب.

انا بس عندي فضول اعرف هي العروسة حامل — Hoda Saleh (@hoda_hodazsaleh) July 2, 2024

على عكس البعض الآخر من النشطاء، الذين رأوا أن الأمر يخصها، ولا يحق لأحد أن يتدخل في شئون الآخرين، طالما لم يأذ المرء من حوله، ورقصها أمر عادي ولا يستدعي التهجم عليها.

المصدر: القاهرة 24