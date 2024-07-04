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    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 16:53 GMT

    شاهد.. عروس بالنقاب تستفز المصريين خلال حفل زفافها

    انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وصفه البعض بأنه مثير للجدل، حيث تظهر فيه عروس منتقبة، وهي ترقص بحفل زفافها، الأمر الذي أثار استياء رواد السوشيال ميديا.

    شاهد.. عروس بالنقاب تستفز المصريين خلال حفل زفافها

    وانهالت التعليقات على فيديو العروس المنتقبة، معترضين على طريقة رقصها التي تتعارض مع ملابسها، لا سيما أنها ترتدي النقاب.

    على عكس البعض الآخر من النشطاء، الذين رأوا أن الأمر يخصها، ولا يحق لأحد أن يتدخل في شئون الآخرين، طالما لم يأذ المرء من حوله، ورقصها أمر عادي ولا يستدعي التهجم عليها.

    المصدر: القاهرة 24

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