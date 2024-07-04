شاهد.. عروس بالنقاب تستفز المصريين خلال حفل زفافها
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وصفه البعض بأنه مثير للجدل، حيث تظهر فيه عروس منتقبة، وهي ترقص بحفل زفافها، الأمر الذي أثار استياء رواد السوشيال ميديا.
ظواهر مجتمعية محتاجة دراسة pic.twitter.com/XT8uzVCRUk— ᗩᕼᘻᘿᕲ (@Splendid_0823) July 1, 2024
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وانهالت التعليقات على فيديو العروس المنتقبة، معترضين على طريقة رقصها التي تتعارض مع ملابسها، لا سيما أنها ترتدي النقاب.
انا بس عندي فضول اعرف هي العروسة حامل— Hoda Saleh (@hoda_hodazsaleh) July 2, 2024
على عكس البعض الآخر من النشطاء، الذين رأوا أن الأمر يخصها، ولا يحق لأحد أن يتدخل في شئون الآخرين، طالما لم يأذ المرء من حوله، ورقصها أمر عادي ولا يستدعي التهجم عليها.
المصدر: القاهرة 24
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