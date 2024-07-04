وقالت الشركة في صفحتها على فيسبوك:"نحن نضبط بعناية إمدادات البيض لدينا بسبب الظروف الحالية. لمواصلة تقديم وجبات الإفطار المفضلة لديكم مع البيض الأسترالي الطازج، سنقدم وجبة الإفطار مؤقتا حتى الساعة 10:30 صباحا في جميع أنحاء أستراليا (الإفطار عادة كان يتوفر في مطاعمنا حتى منتصف النهار)".

وأشارت قناة CNBC إلى أن الأسواق الأسترالية تعاني من مشكلة نقص بيض الدجاج حاليا، وأن وزير الزراعة الأسترالي، مواري وات قال في مقابلة أجريت معه مؤخرا إن أستراليا عانت في الأشهر القليلة الماضية من تفشي إنفلونزا الطيور، وتم التخلص من نحو مليون دجاجة للحد من انتشار المرض، وهذا الأمر انعكس على كميات البيض المطروحة في الأسواق.

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نوهت القناة إلى أن محلات السوبر ماركت في أستراليا فرضت قيودا على بيع البيض، وتقرر تحديد علبتين من البيض لكل زبون، كما أن كبار تجار التجزئة مثل Coles وWoolworths فرضوا قيودا أيضا على كميات البيض التي يبيعونها في معظم المناطق الأسترالية.

وذكرت القناة أن الحكومة الأسترالية وجهت رسالة للمواطنين قالت فيها:"يجب على المستهلكين أن يتوقعوا أن رفوف بعض المتاجر ستكون خالية من البيض لفترة مؤقتة، إذ سيتم تحويل الإمدادات إلى المناطق التي تعاني من أكبر نقص في هذه المادة".

المصدر: نوفوستي