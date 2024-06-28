حالة صحية نادرة.. تركي يضحك باستمرار (فيديو)

😂 Adana'nın Kozan ilçesinde Kemal Sunal'ın "Gülen Adam" filmi gerçek oldu.



▪️ 42 yaşındaki lastik tamircisi Ali Tutar, sürekli güldüğü için kendisine cenazelere gitmeyi yasakladı. pic.twitter.com/Y5C9CZ2VTJ