"فرحته قتلته".. وفاة رجل فور فوزه بمبلغ ضخم

تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع مصور لرجل "قتل من شدة فرحته" بعد أن فاز بالجائزة الكبرى في كازينو بسنغافورة.

وحسب المعلومات فإن رجلا فاز بمبلغ 4 ملايين دولار في كازينو مارينا باي سنغافورة لكنه أصيب بسكتة قلبية بسبب الإثارة وتوفي.

WINNER AT MARINA BAY SINGAPORE CASINO DIES AFTER $4 MILLION WIN



A man won $4 million at Marina Bay Singapore Casino but suffered a cardiac arrest from the excitement and died. pic.twitter.com/HMlZLPvadj — Open Source Intel (@Osint613) June 23, 2024

@michaellew228 Man won 4 million jackpot at Singapore MBS casino. He had a heart attack and died 🙁 excitedly ! 男子在Singapore MBS金沙赌场赢得400万头奖。 他心脏病发作，兴奋地去世了🙁！ ♬ original sound - Michael Lew

وأظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله بصورة كبيرة الرجل ملقى على الأرض ويحيط به عدد كبير من الأشخاص، فيما يمكن سماع عدد من الأشخاص وهم يصرخون بينما يحاول الموظفون تقديم الإسعافات الأولية له.

المصدر: RT