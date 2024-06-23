العثور على حوت نافق في الشرق الأقصى الروسي (صور)

عثر في جزيرة إيتوروب في الشرق الأقصى الروسي على حوت نافق على شاطئ بحيرة سوبوتشنوي قرب مدينة كوريلسك.

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وتظهر على الحوت جروح أحدها بالقرب من عينه اليسرى.

واستبعد الخبراء أن تكون الجروح التي تعرض لها الحوت قد تسببت في نفوقه، نظرا لحجمه الكبير وسماكة دهنه.

Zvezdanews

Zvezdanews

Zvezdanews

Zvezdanews

وقال شاهد عين في حديث لصحيفة "كراسني ماياك": "ظهر الحوت مؤخرا لأنني مررت هنا منذ 3 أيام على متن قارب وكان الشاطئ خاليا".

المصدر: zvezdanews