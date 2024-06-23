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العثور على حوت نافق في الشرق الأقصى الروسي (صور)

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العثور على حوت نافق في الشرق الأقصى الروسي (صور)
Sputnik
جزيرة إيتوروب، جزر الكوريل، روسيا
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عثر في جزيرة إيتوروب في الشرق الأقصى الروسي على حوت نافق على شاطئ بحيرة سوبوتشنوي قرب مدينة كوريلسك.

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وتظهر على الحوت جروح أحدها بالقرب من عينه اليسرى.

واستبعد الخبراء أن تكون الجروح التي تعرض لها الحوت قد تسببت في نفوقه، نظرا لحجمه الكبير وسماكة دهنه.

العثور على حوت نافق في الشرق الأقصى الروسي (صور)
Zvezdanews
العثور على حوت نافق في الشرق الأقصى الروسي (صور)
Zvezdanews
العثور على حوت نافق في الشرق الأقصى الروسي (صور)
Zvezdanews
العثور على حوت نافق في الشرق الأقصى الروسي (صور)
Zvezdanews

وقال شاهد عين في حديث لصحيفة "كراسني ماياك": "ظهر الحوت مؤخرا لأنني مررت هنا منذ 3 أيام على متن قارب وكان الشاطئ خاليا".

المصدر: zvezdanews

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