العثور على حوت ضخم يبلغ طوله 16 مترا نافقا على شاطئ في بريطانيا (صور+ فيديو)

ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أنه تم العثور على حوت ضخم يبلغ طوله 16 مترا نافقا على شاطئ فيسترال في مقاطعة كورنوال، ما يمثل خطرا بيولوجيا محتملا بعد موته الغامض.

وأوضحت الصحيفة: "تم العثور على حوت زعنفي كبير نافقا على شاطئ فيسترال في كورنوال، فيما يعمل خبراء البحرية على تحديد سبب الوفاة".

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وأضافت أن "الحوت الضخم تمت مشاهدته من قبل امرأة كانت تقضي إجازتها في بلدة نيوكواي في مقاطعة كورنوال، وخلال نزهة صباحية مع ابنتها لاحظت حوتا ميتا جرفته الأمواج على شاطئ فيسترال، صباح الأربعاء".

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وفرضت الشرطة طوقايوم الأربعاء، بعد إبلاغها عن وجود حوت زعنفي ميت.

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كما تم اكتشافه لأول مرة من قبل راكبي الأمواج، حيث شوهد في وقت سابق وهو يسبح في "حالة غير مريحة" عند الفجر، وأفاد بعض السكان المحليين أنه تم رصد الحوت حيا في البحر يوم أمس.

وقالت مؤسسة "كورنوال للحياة البرية" إن "خبراء البحار يعملون على تحديد سبب الوفاة الغامضة".

وأضافت: "نحتاج إلى بقاء الناس في منازلهم حفاظا على صحتهم وسلامتهم، ليتمكن المتطوعون والخبراء من القيام بعملهم".

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المصدر: RT + صحيفة "ديلي ستار"