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بريطانيا.. اكتشاف مخبأ فيه رسائل إلى البحارة عمرها 260 عاما

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بريطانيا.. اكتشاف مخبأ فيه رسائل إلى البحارة عمرها 260 عاما
The National Archives/Renaud Morieux/PA
الرسائل القديمة المكتشفة في المخبأ
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عثر في بريطانيا على مخبأ يحتوي على رسائل من عوائل وأصدقاء البحارة الفرنسيين الذين أسرتهم القوات البريطانية قبل 260 عاما.

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وأوردت صحيفة Guardian البريطانية أن هذه الرسائل كانت موجهة إلى طاقم السفينة الفرنسية "غالاتيا" التي استولت عليها القوات البريطانية خلال حرب الأيام السبعة عام 1758، ووضعت جميع من كان على متنها في السجن.

ولكن السلطات المحلية عندما استلمت هذه الرسائل قررت الاحتفاظ بها في الأرشيف لعدم احتوائها على معلومات عسكرية.

واكتشف هذه الرسائل التي مضى عليها أكثر من 260 عاما البروفيسور رينو مورييه من جامعة كيمبريدج في الأرشيف الوطني في لندن.

ووفقا للصحيفة، تحتوي هذه الرسائل، عددها أكثر من 100 رسالة، على كتابات رومانسية وردود مؤثرة من أمهات البحارة الفرنسيين.

المصدر: لينتا. رو + rg.ru+ Gazeta.Ru 

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