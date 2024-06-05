عودة قطة بريطانية إلى صاحبها بعد غيابها 12 عاما

ذكرت قناة فوكس نيوز أن البريطاني "ثيو ماكين" اجتمع بقطته التي تدعى "آرتي" عندما عادت لمنزلها بعد اختفائها 12 عاما.

قال "ثيو ماكين" إن قطتنا "آرتي" اختفت في عام 2012 أثناء الانتقال إلى منزل جديد، وأمضينا ستة أشهر في البحث عنها، لكننا في النهاية فقدنا الأمل في العثور عليها مرة أخرى.

مع ذلك، قبل بضعة أسابيع، تم العثور على "آرتي" بالقرب من مكان إقامة ثيو الحالي. واصطحبه الجيران الذين اكتشفوا تواجد القطة في ملكيتهم الخاصة إلى العيادة البيطرية، حيث تبين أنها مزودة بشريحة صغيرة تتضمن بيانات المالكين.

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يقول ثيو: "لقد تعرفت على قطتي من الوهلة الأولى. لكنها كانت متسخة ونحيلة للغاية.

قبل أيام من إعادة آرتي لصاحبها، جرى خلع عدد من الأسنان التي في كانت بحالة سيئة، كما تم علاجها من الأمراض التي أصيبت بها خلال فترة التشرد في الشوارع.

قال أحد الجيران: "كانت تموء في كل مرة أقترب منها".

هذه ليست الحالة الوحيدة ففي الولايات المتحدة أيضا عثر على قطة بعد 10 سنوات من عمليات بحث دون جدوى.

المصدر: غازيتا