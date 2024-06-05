لأول مرة مصر تتخذ إجراء جديدا لمنع الانتحار في المترو

قال أحد المسؤولين المصريين إنه لأول مرة في خطوط مترو الأنفاق بمصر سيتم بناء حائط زجاجي في محطات الخط الرابع للمترو.

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وأوضح مسؤول هيئة الأنفاق على هامش جولة نظمتها الهيئة اليوم لعدد من الصحفيين، للاطلاع على أعمال تنفيذ أولى مراحل الخط الرابع لمترو الأنفاق بالقاهرة، أن الحائط هدفه حماية المواطنين من الانتحار أو السقوط على القضبان.

ويمتد الخط الرابع لمترو الأنفاق بطول 42 كم، ويشمل 39 محطة (37 نفقية 1 سطحية + 1 علوية)، ويتم تنفيذه على مرحلتين: المرحلة الأولى بمعرفة شركات المقاولات المصرية الوطنية: ‏(المقاولون العرب - كونكورد – بتروجيت – حسن علام للإنشاءات )، وتمتد بطول 19 كم، وتتضمن 17 محطة (16 نفقية + 1 سطحية) من غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر، مرورا بمحطة المتحف المصري الكبير، ثم ميدان الرماية، ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة؛ حيث يتبادل الخط الرابع خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني للمترو، ثم يمتد بعد ذلك حتى محطة الملك الصالح لتبادل الخدمة مع الخط الأول للمترو، ثم إلى محطة الفسطاط بمنطقة مصر القديمة، كما تحقق المرحلة الثانية منه تبادل الخدمة مع الخط السادس الجاري دراسته في محطة السيدة عائشة.

المصدر: المال