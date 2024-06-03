أغرب الانتخابات في العالم في أصغر قرى إيطاليا

تجرى في قرية إنغريا القريبة من تورينو شمالي إيطاليا التي يسكنها فقط 46 نسمة، انتخابات يخوضها في المجمل 30 شخصا، أي أكثر من ثلثي السكان.

ويواجه رئيس بلدية إنغريا إيغور دي سانتيس تحديا صعبا في الانتخابات المحلية المقررة الأسبوع المقبل، في سعيه إلى ولاية رابعة لمنصبه.

إقرأ المزيد

وحسب تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية، يغلب على انتخابات البلدة طابع عائلي، إذ أن والدة دي سانتيس انضمت إلى منافسه ريناتو بوليتو، علما أن جده كان عمدة القرية لمدة 30 عاما.

وقال دي سانتيس: "طلبت من والدتي الانضمام إليّ، لكن بعد أن رأت أن قائمة بوليتو أغلبها من النساء، قررت الانضمام لها. إنهم جميعا متطوعون عملوا بجد من أجل القرية".

وتقع إنغريا في وادي سوانا المحاط بالجبال، وتواجه مشكلات مثل هجرة السكان نتيجة ضعف الخدمات والتحديات المتعلقة بالثلوج خلال الشتاء.

ومنذ عام 2022، عندما تم تصنيفها ضمن أجمل القرى في إيطاليا، كان على إنغريا أيضا أن تتعامل مع زيادة أعداد السياح لدرجة لا تتحملها إمكاناتها المحدودة.

المصدر: صحيفة "الغارديان"