فيديو طريف لمشجع يطلب التقاط صورة مع ولي العهد السعودي والأمير يتفاعل بإيجابية (صورة+ فيديو)  

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت مقطع فيديو طريفا لمشجع طلب التقاط صورة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وتفاعل الأخير مع الطلب.

وأظهر مقطع الفيديو ولي العهد السعودي يتفاعل مع المشجع ويطلبه ليصعد إلى المنصة لالتقاط الصورة معه.

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RT

هذا وتوًّج الأمير محمد بن سلمان فريق الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي 2023 - 2024، وذلك عقب المباراة الختامية التي جمعت مساء اليوم فريقي الهلال والنصر على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

وسبق أن تفاعل مستخدمو منصة "إكس" على نطاق واسع مع لقطات مصورة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بعد نهائي كأس ملك السعودية لكرة القدم.

المصدر: RT