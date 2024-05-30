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شرطة تكساس تعثر على جثة امرأة في فم تمساح

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شرطة تكساس تعثر على جثة امرأة في فم تمساح
Gettyimages.ru
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ذكرت شبكة "ABC 13" أن الشرطة في ولاية تكساس الأمريكية عثرت على جثة امرأة في فم تمساح، وأطلقت النار عليه لمنعه من إلحاق المزيد من الضرر بالجثة.

وذكرت ماغي بيرغر المتحدثة باسم مركز إنفاذ القانون في قسم المتنزهات والحياة البرية في تكساس في بيان لشبكة "ABC 13": "في 28 مايو، قدم حراس الصيد في تكساس المساعدة لقسم شرطة هيوستن، في انتشال جثة بشرية عُثر عليها داخل فم تمساح".

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وأضافت بيرغر: "أطلق رقيب من شرطة هيوستن النار على التمساح لمنعه من إلحاق المزيد من الضرر بالجثة، وتقوم شرطة هيوستن حاليا بالتحقيق في الحادث، وسيحدد تشريح الجثة كيفية وفاة المرأة".

يُشار إلى أن الشرطة كانت تبحث عن المرأة المفقودة بعد الإبلاغ عن اختفائها.

المصدر:RT

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