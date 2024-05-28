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أفضل الوجهات السياحية في روسيا خلال الصيف

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أفضل الوجهات السياحية في روسيا خلال الصيف
Globallookpress
صورة من الساحة الحمراء في موسكو
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عدد الخبير في مجال السياحة أرسيني أريدوف بعض المناطق التي يمكن أن تكون وجهة سياحية ممتازة في روسيا خلال فترة الصيف.

حول الموضوع قال الخبير:"توجد في روسيا العديد من المناطق التي تمتاز بطبيعتها الخلابة وتعتبر وجهة ممتازة لمحبي الرحلات والتخييم، ومنها مناطق كامتشاتكا وألتاي. شهدت هذه المناطق في السنوات الأخيرة إقبالا سياحيا كبيرا، وتوجد فيها العديد من الفنادق وأماكن التخييم التي يمكن الذهاب إليها خلال الموسم الصيفي".

وأضاف:"تحظى الرحلات الاستكشافية للمدن والمناطق الروسية بشعبية كبيرة أيضا، إذ يزور السياح عادة مدنا سياحية، مثل نيجني نوفغورود وتولا وكالوغا وغيرها، كما يفضل بعض السياح الذهاب لحضور المهرجانات".

وأشار أريدوف إلى أن الكثير من المواطنين الروس يفضلون أيضا الذهاب في إجازات إلى سواحل البحر الأسود ويتوجهون إلى إقليم كراسنودار بواسطة القطار، أو يذهبون إلى شبه جزيرة القرم عبر جسر القرم بالسيارة".

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ووفقا للخبير، فإن أشهر مناطق السياحة الداخلية بالنسبة للروس هي موسكو، وبطرسبورغ، وإقليم كراسنودار، إضافة إلى مناطق جمهوريات القوقاز، وأوسيتيا الشمالية، وإنغوشيا، وقبردينو بلقاريا، وجبال الأورال، وكامتشاتكا، وألتاي، ومناطق الشرق الأقصى الروسي، وبريموريه وإقليم خاباروفسك.

المصدر: زفيزدا

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