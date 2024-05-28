حتى لا تقطع حديثها.. مذيعة أمريكية تبتلع ذبابة على المباشر! (فيديو)

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لمذيعة أخبار أمريكية وهي تبتلع ذبابة خلال بث مباشر، حتى لا تقطع حديثها.

وتركت الصحفية فانيسا ويلش، من شبكة "فوكس بوسطن 25" الأمريكية، المشاهدين في حالة من الذهول، حتى أنهم طالبوها بالحصول على زيادة في الراتب لاستمرارها في الحديث وكأن شيئا لم يحدث.

ووقع الحادث في منتصف البث، عندما سقط جسم أسود صغير يبدو أنه ذبابة على رمش عينها. ثم سقط ببطء قبل أن يدخل إلى فم المذيعة، التي يبدو أنها لم تنتبه وواصلت الحديث.

A local news anchor swallowed a fly on live TV while presenting the news.



Yes, you heard that right. Vanessa Welch, an anchor for Boston 25 news - affiliated with the Fox network - went on with the broadcast despite a fly entering her mouth while she was speaking. pic.twitter.com/Cwj7uPx40I — Denn Dunham (@DennD68) May 28, 2024

وبعد تكشيرة صغيرة، يبدو أنها أيقنت ابتلاعها للحشرة الصغيرة، لكنها تابعت كلامها بكل بساطة.

وفي العام الماضي، كانت صحفية "سكاي نيوز" البريطانية، ديبورا هاينز، تقدم تقريرا عن قمة الناتو لعام 2023 في ليتوانيا، عندما بدأت المشاهد المحرجة، حيث اضطرت إلى وقف بثها الخارجي والابتعاد عن الكاميرا، قبل أن يسمع صوتها وهي تسعل.

ثم قالت لأحد أفراد الطاقم: "لقد أكلت ذبابة!". وكانت المراسلة تضحك طوال الوقت. وفي وقت لاحق من اليوم، كتبت على شبكة الانترنت: "لقد أكلت للتو ذبابة - مخاطر تسجيل مقطع تلفزيوني في الليل مع حشرات تتجمع حول الضوء".

المصدر: "News"