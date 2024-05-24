وفاة أشهر كلبة في العالم (صور+ فيديو)

توفيت الكلبة اليابانية الشهيرة كابوسو، رمز عملة دوجكوين المشفرة والعديد من الميمز المنتشرة على الانترنت، في وقت مبكر من اليوم الجمعة، عن عمر تجاوز الـ 17 عاما.

وكتبت صاحبة الكلبة، أتسوكو ساتو، على مدونتها: "لقد توفيت بهدوء كما لو كانت نائمة بينما كنت أداعبها"، مشيرة إلى أنها "ستقيم حفل وداع لكابوسو يوم الأحد 26 مايو في فلاور كاوري بكوتسو نو موري، مدينة ناريتا، من الساعة 1 ظهرا إلى 4 مساء".

وكانت كابوسو كلبة مهجورة في أحد مآوي اليابان بعد إغلاق مزرعة للكلاب، عندما تبنتها معلمة في روضة أطفال تحب تصوير حيوانتها الأليفة، وبعد 3 سنوات بدأت تنتشر صور الكلبة بكثرة وأصبحت ملكة الميمز.

المصدر: RT