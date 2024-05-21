"لم تخالف القانون".. فتاة تقلي الدجاج داخل قطار هولندي وسط دهشة الركاب

قامت الفتاة الهولندية إيزابيل جويلا بإعداد وجبة ساخنة وقلي الدجاج في مقصورة قطار هولندي، ما استوجب تدخل مشرفي القطار وسط دهشة وردود فعل حول القواعد المعمول بها.

هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها "التيكتوكر" الهولندية إيزابيل جويلا بإعداد الطعام في وسائل النقل العامة بمقلاتها الكهربائية.

وظهرت "التيكتوكر" إيزابيل جويلا وهي تقوم بإعداد الدجاج، وسط ردود الفعل السلبية.

ومن بين ردود الفعل علق أحد المشاهدين ساخرا: "هذا أمر لطيف جدا للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الرئة".

وتحدث شخص آخر عن القواعد المعمول بها في القطار، وتساءل عما إذا كان ذلك مسموحا به، قائلا: "حسب القواعد المعمول بها في القطار، يبدو خطيرا جدا بالنسبة لي".

وقال قائد القطار أوسكار فان ألفيرين، في حديثه حول القواعد المعمول بها لدى شركة الخطوط الحديدية (NS): "ليس لدينا لوائح تنص على أنه لا يسمح لك باستخدام المقلاة الكهربائية في القطار، ولكن هذا ليس هو القصد".

كما أضاف: "يجب ألا تكون عبئا على أي شخص ويجب ألا تخلق مواقف غير آمنة أو إزعاجا، لا توجد حاجة تقريبا لقواعد لذلك، كما يعد الإزعاج مشكلة خاصة هنا، لأن قلي الدجاج في القطار يمكن أن تكون رائحته كريهة جدا ويمكن أن تزعج المسافرين الآخرين، والعمل بالأجهزة الكهربائية يمكن أن يؤدي إلى مواقف غير آمنة".

كما أكد: "لو رأى أحد الزملاء ذلك، لكان من المحتمل أن يشير إلى أن هذا غير مناسب ويطلب من الشخص المعني مغادرة القطار فورا".

المصدر: RT + وسائل إعلام هولندية