مغني راب أمريكي شاب ينهي حياته بطلق ناري في رأسه عن طريق الخطأ خلال بث مباشر (فيديو)

وضع مغني راب أمريكي مراهق يدعى رايلو هانشو حدا لحياته بطلق ناري في الرأس عن طريق الخطأ أثناء تصويره مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفق صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، أكدت الشرطة أنه تم العثور على مغني الراب البالغ من العمر 17 عاما ميتا في سوفولك بولاية فيرجينيا يوم 15 مايو.

وقال رجال الشرطة إنهم يعتقدون أنه توفي متأثرا بـ"جرح عرضي بطلق ناري في الرأس".

ولم تؤكد الشرطة اسم المراهق لكن لقطات منفصلة تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي كشفت أن مغني الراب يدعى رايلو هانشو.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم لمغني الراب الشاب أثناء إطلاق النار على رأسه في بث مباشر بالخطأ.

وظهر رايلو هانشو في الفيديو وهو يلوح بمسدس ثم أمسك بالمقبض ووجهه إلى رأسه قبل أن يضغط على الزناد ويطلق النار على رأسه.

وأشارت صحيفة "نيويورك بوست" إلى أنه وفي اليوم التالي للحادثة تم إنشاء صندوق للتبرع لوالدة هانشو، وذكرت أن رايلو "كان ابنها الوحيد".

المصدر: "نيويورك بوست"