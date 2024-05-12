فعل "صادم" على متن الخطوط الجوية البريطانية يثير "اشمئزاز" الركاب

تمكنت راكبة على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية البريطانية كانت متجهة إلى دبلن من تصوير شريكين أثناء قيامهما بـ"فعل جنسي" على مرأى ومسمع من الركاب "المشمئزين".

واللقطات "الصادمة" التي تم التقاطها على متن رحلة من مطار هيثرو في لندن إلى دبلن، تظهر امرأة تقوم بفعل جنسي مع رجل تحت "وشاح".

وقال الركاب المذعورون الذين شهدوا السلوك البذيء أن الزوجين "تابعا فعلتهما دونما انقطاع" بينما كانت الطائرة تحلق فوق البحر الأيرلندي.

وأوضحت فتاة تدعى فرح صورت المشهد تفاصيل الواقعة قائلة: ""كنت أستدير لأنظر إلى أخي في كل مرة كنت أتحدث فيها، فرأيت حركة قوية ونشطة على المقاعد الأخرى الموجودة على الجانب الآخر"، حسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل".

وأضافت: "لقد كان (الفعل) صارخا جدا..وباستمرار، لمدة 15 إلى 20 دقيقة من وقت الرحلة".

وأردفت: "كان الأمر صادمًا لأنه كان هناك أطفال على متن الطائرة..كان هناك طفل يركض ذهابا وإيابا وكان بإمكانه رؤية ذلك.. لقد كان الأمر مثيرا للاشمئزاز إذا كنا صادقين".

وأشارت فرح، وهي من غرب لندن، إلى أنها لاحظت أن الزوجين أصبحت عاطفتهما جياشة على متن الطائرة الضيقة بعد وقت قصير من إقلاعها خلال الرحلة القصيرة التي استغرقت ساعة واحدة.

وأضافت: "لقد تغطيا بوشاح، ولكن كان واضحا تماما للشخص البالغ، ما الذي كانا يفعلانه".

وقال متحدث باسم الخطوط الجوية البريطانية: "لم يتم تنبيه زملائنا في طاقم الطائرة إلى أي مشكلة على متن الطائرة..لو تم إبلاغهم، لكانوا اتخذوا الخطوات المناسبة لمعالجته".

المصدر: "ديلي ميل"