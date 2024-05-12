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اندلاع حريق ضخم في مركز للتسوق بالعاصمة البولندية وارسو (فيديو)

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اندلاع حريق ضخم في مركز للتسوق بالعاصمة البولندية وارسو (فيديو)
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اندلع حريق ضخم صباح اليوم في مركز تجاري كبير يضم 1400 متجر في منطقة بيالوليكا بالعاصمة البولندية وارسو.

وأظهرت التحقيقات أن الحريق نشب في أحد متاجر المركز واستدعيت أكثر من 100 عربة إطفاء وإنقاذ إلى مكان الحادث.

وقامت السلطات بإجلاء زوار المتجر وسكان المباني المجاورة وإغلاق الطرق المحيطة بالمبنى.

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ويعتبر المركز من أكبر المراكز التجارية في بولندا ويضم مقاهي ومراكز للخدمة.

وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المباني المجاورة.

المصدر: وكالات

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