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صوت نجل ترامب الأصغر يُسمع "لأول مرة" ويثير تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل (فيديو)

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صوت نجل ترامب الأصغر يُسمع
AFP
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سُمع صوت بارون دونالد ترامب للمرة الأولى في مقطع فيديو قصير تم التقاطه في حدث مارالاغو، منهيا سنوات من التكهنات حول كيف يبدو الابن الأصغر للرئيس الأمريكي السابق من زوجته ميلانيا.

وفي الفيديو المتداول على منصة "إكس"، رحب أصغر أطفال دونالد ترامب بضيف ويمكن سماعه وهو يتحدث إليه.

وأعرب مشاهدو الفيديو عن اندهاشهم لسماع صوت بارون أخيرا، كما صدم الكثير من الناس من مدى تشابه صوته مع صوت والده دونالد ترامب، حيث علق أحدهم قائلا: "لقد تحدث الإمبراطور!"، وأضاف آخر: "من الواضح أن لديه لكنة سلوفينية قوية لشاب صغير".

صوت نجل ترامب الأصغر يُسمع
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وبدا كأن بارون يسأل الضيف: "هل أعجبت بهذا؟"، في إشارة إلى الحدث الفخم الذي أقيم في قاعة رقص مارالاغو.

وفي لقطات من الفيديو، تتحرك الكاميرا، ويظهر الرئيس السابق دونالد ترامب للحظة بجوار إحدى طاولات الطعام.

على الرغم من أن بارون يبلغ من العمر 18 عامًا فقط، إلا أن صوته بدا وكأنه عميق وأجش، مما فاجأ المستمعين.

وقد افترض الناس، مدى سنوات، كيف يبدو بارون الذي يبلغ طوله 6.7 أقدام، لكنه بدا دائما متحفظا، وظل صوته لغزا.

المصدر: RT + "ديلي ميل"

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