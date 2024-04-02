تفاعل كبير مع آخر ظهور لنجل ترامب الأصغر "العملاق"! (صور+ فيديو)

أثار آخر ظهور لبارون ترامب نجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من زوجته الحالية ميلانيا تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل، نظرا لطوله اللافت الذي يتجاوز مترين.

وظهر بارون، 18 عاما، برفقة والدته ميلانيا، 53 عاما، بشكل نادر إلى جانب ترامب، 77 عاما، أمام عدسات المصورين خلال عيد الفصح يوم الأحد، لتناول وجبة فطور وغداء في منتجع "مارالاغو" ببالم بيتش فيولاية فلوريدا.

VIDEO: Melania Trump looking like a literal angel today with her father, Viktor Knavs, and Barron Trump for Easter Brunch at Mar-a-Lago.



Video credit to “@tikky_ruby” via Instagram pic.twitter.com/Z3Kbz52rkR — FLOTUS Report (@MELANIAJTRUMP) April 1, 2024

وغابت الأم وابنها بشكل ملحوظ عن حملة ترامب الانتخابية، لكنهما ظهرا مؤخرا في أفضل حالاتهما للاحتفال بالعيد.

وخطف بارون الأنظار بطوله الفارع، حيث تجاوز طول والده 1.90 متر، ووالدته عارضة الأزياء السابقة 1.80 متر، وقدرت وسائل إعلام أمريكية طوله بـ6.7 أقدام أي أكثر بقليل من 2 متر.

وارتدى بارون ربطة عنق صفراء، تطابق نسخة خاصة بعيد الفصح من قبعة التي كان يرتديها والده كتب عليها "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

Video: Melania Trump, Barron Trump, and Viktor Knavs at Easter bunch today at Mar-a-Lago



Video credit to “@alisaroever” via Instagram stories pic.twitter.com/OeitvT2hWw — FLOTUS Report (@MELANIAJTRUMP) April 1, 2024

وكتبت لارا ترامب، زوجة ابن الرئيس الجمهوري السابق، في منشور على منصة "إكس" يتضمن مقطع فيديو لدونالد وهو يحتضن أحفاده إريك جونيور، 6 أعوام، وزوجها: "عندما يرتدي الجد عباءة عيد الفصح".

When Grandpa wears the Easter MAGA 😎💛 pic.twitter.com/JyA3sIdUuS — Lara Trump (@LaraLeaTrump) March 31, 2024

ويبدو أنه تم تصوير الفيديو، الذي كان على أنغام أغنية "My Girl" لـ"The Temptations"، في مارالاغو، ويظهر ترامب وهو يتخلى عن بدلته وربطة عنقه الحمراء ويرتدي قميص بولو أبيض مريحا مكتوبا عليه اسمه.

GORGEOUS! Melania is wearing a beautiful white Alaia dress with light pink Manolo Blahnik BB pumps today 🩷



Barron looks so handsome too! 😍#FashionoftheFirstLadypic.twitter.com/3zOcbZXMyR — FLOTUS Report (@MELANIAJTRUMP) April 1, 2024

وفي مقطع فيديو منفصل لوجبة فطور وغداء يوم الأحد في نادي الغولف، بدا بارون وميلانيا منخرطين في محادثات على طاولة طويلة، بينما كان دونالد يقف في مكان قريب وهو يتحدث إلى المرشح الرئاسي السابق وحاكم داكوتا الشمالية دوج بورجوم.

The First Lady and Barron Trump at the Mar-a-Lago today.



They seem to be in GREAT spirits.



God Bless them! 🙏🏻🙏🏻

Drop♥️if you Like Barron Trump pic.twitter.com/O0HkgDH8Fg — Broken Angel (@Angel4Broken) April 2, 2024

Barron Trump is looking more and more like Trump everyday pic.twitter.com/UJq42ZVDyZ — George (@BehizyTweets) April 1, 2024

المصدر: نيويورك بوست