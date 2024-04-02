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تفاعل كبير مع آخر ظهور لنجل ترامب الأصغر "العملاق"! (صور+ فيديو)

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تفاعل كبير مع آخر ظهور لنجل ترامب الأصغر
ترامب صحبة نجله
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أثار آخر ظهور لبارون ترامب نجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من زوجته الحالية ميلانيا تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل، نظرا لطوله اللافت الذي يتجاوز مترين.

وظهر بارون، 18 عاما، برفقة والدته ميلانيا، 53 عاما، بشكل نادر إلى جانب ترامب، 77 عاما، أمام عدسات المصورين خلال عيد الفصح يوم الأحد، لتناول وجبة فطور وغداء في منتجع "مارالاغو" ببالم بيتش فيولاية فلوريدا.

وغابت الأم وابنها بشكل ملحوظ عن حملة ترامب الانتخابية، لكنهما ظهرا مؤخرا في أفضل حالاتهما للاحتفال بالعيد.

وخطف بارون الأنظار بطوله الفارع، حيث تجاوز طول والده 1.90 متر، ووالدته عارضة الأزياء السابقة 1.80 متر، وقدرت وسائل إعلام أمريكية طوله بـ6.7 أقدام أي أكثر بقليل من 2 متر.

تفاعل كبير مع آخر ظهور لنجل ترامب الأصغر دونالد وميلانيا وبارون ترامب

وارتدى بارون ربطة عنق صفراء، تطابق نسخة خاصة بعيد الفصح من قبعة التي كان يرتديها والده كتب عليها "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

وكتبت لارا ترامب، زوجة ابن الرئيس الجمهوري السابق، في منشور على منصة "إكس" يتضمن مقطع فيديو لدونالد وهو يحتضن أحفاده إريك جونيور، 6 أعوام، وزوجها: "عندما يرتدي الجد عباءة عيد الفصح".

ويبدو أنه تم تصوير الفيديو، الذي كان على أنغام أغنية "My Girl" لـ"The Temptations"، في مارالاغو، ويظهر ترامب وهو يتخلى عن بدلته وربطة عنقه الحمراء ويرتدي قميص بولو أبيض مريحا مكتوبا عليه اسمه.

وفي مقطع فيديو منفصل لوجبة فطور وغداء يوم الأحد في نادي الغولف، بدا بارون وميلانيا منخرطين في محادثات على طاولة طويلة، بينما كان دونالد يقف في مكان قريب وهو يتحدث إلى المرشح الرئاسي السابق وحاكم داكوتا الشمالية دوج بورجوم.

المصدر: نيويورك بوست

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