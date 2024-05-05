كل مرة بمليون..الحظ يحالف أمريكية مرتين في أقل من 3 أشهر (صورة)

حالف الحظ وبقوة امرأة من ولاية ماساتشوس الأمريكية، عندما فازت بجائزة اليانصيب الكبرى وقيمتها مليون دولار مرتين خلال عشرة أسابيع، وفق ما أفادت شبكة "فوكس بزنس" الأمريكية.

وكشفت يانصيب ولاية ماساتشوستس، أن كريستين ويلسون، كانت صاحبة التذكرة المحظوظة التي فازت بالجائزة الكبرى مرتين.

وقالت يانصيب ولاية ماساتشوستس، إن ويلسون، اشترت سيارة ببعض مكاسبها من جائزتها الأولى، وتخطط لادخار مبلغ الجائزة الثانية.

وفازت السيدة ويلسون، المنحدرة من مدينة أتلبورو التابعة للولاية الأمريكية، بجائزتها الأخيرة في لعبة التذاكر الفورية "100X Cash" والتي قيمتها 10 دولارات.

وفي شهر فبراير الماضي، حصلت على أول جائزة بقيمة مليون دولار في لعبة التذاكر الفورية "Lifetime Millions" البالغة قيمتها 50 دولارا.

وفي كلتا المناسبتين، اختارت أن تتسلم جائزتها على شكل دفعة لمرة واحدة بقيمة 650 ألف دولار.

المصدر: "فوكس بزنس"+ "سكاي نيوز"