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أمريكي يفوز بنصف مليون دولار في اليانصيب بفضل نجم سينمائي يشبهه

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أمريكي يفوز بنصف مليون دولار في اليانصيب بفضل نجم سينمائي يشبهه
Gettyimages.ru
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فاز رجل أمريكي بجائزة قيمتها نصف مليون دولار في اليانصيب بعد أن شاهد سينمائيا يشبهه فاز بالجائزة بنفس الطريقة.

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وأكد الرجل من مقاطعة غينيس بولاية ميشيغان الأمريكية أنه بعد مشاهدته لفيلم سينمائي يفوز فيه البطل بالجائزة الكبرى في ورقة يانصيب: "كان البطل يشبهني تماما، لذلك اعتبرتها إشارة إلى ضرورة شراء تذكرة يانصيب".

واشترى الرجل تذكرة يانصيب "Lucky Number 13"، التي تبلغ قيمتها 5 دولارات.

وأضاف: "في وقت لاحق من ذلك اليوم، كنت مع بعض الأصدقاء ومسحت التذكرة. وعندما رأيت أنني فزت بمبلغ 500,000 دولار، لم أصدق عيني".

وتابع: "أردت التأكد من أن ما أراه حقيقيا قبل مشاركة الخبر مع أصدقائي، لذلك دخلت الحمام لإعادة النظر في الورقة مرة أخرى. وبمجرد أن تأكدت مما أراه، اتصلت بصديقتي لأخبرها بالأخبار السارة".

 

المصدر: cnn

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