زوجان أمريكيان يحصلان على مليوني دولار بالصدفة

فاز زوجان محظوظان من ولاية ماريلاند الأمريكية بمبلغ مليوني دولار بعد شراء تذكرتين متطابقتين عن غير قصد لسحب "باور بول".

ويحتفل الزوجان من مدينة أنابوليس بمكاسب غير متوقعة قدرها مليوني دولار بعد شراء تذكرتين متطابقتين، حيث استخدم الزوج ميزة إعادة التشغيل في متجر 7-Eleven لمسح تذاكر اليانصيب القديمة بحثا عن الفائزين، وتقوم هذه الميزة بإنشاء تذاكر جديدة بنفس الأرقام، لكن الرجل لم يدرك أن بعض تذاكره تحتوي بالفعل على أرقام متطابقة.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه "عندما ظهرت أنباء عن بيع 7-Eleven تذكرتين فائزتين بقيمة مليون دولار، قام الزوجان بفحص مجموعتيهما، واكتشفا عدة تذاكر فائزة بقيمة 4 دولارات، ثم تذكرة تطابق أرقام باور بول الخمسة الأولى بمبلغ مليون دولار".

وبشكل لا يصدق، وبعد مزيد من البحث، وجدوا تذكرة مطابقة أخرى، ما أدى إلى مضاعفة أرباحهما إلى مبلغ مذهل قدره مليوني دولار.

ووفقا لموقع اليانصيب، لم يتمكن أحد من الفوز بالجائزة الكبرى لـ "باور بول" منذ 1 يناير، عندما تم بيع تذكرة فائزة بقيمة 842.4 مليون دولار في ميشيغان.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية