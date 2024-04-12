كيف ظهر أشهر توأم ملتصق في العالم عقب انتشار نبأ زواجهما مؤخرا؟ (فيديو + صور)

شوهدت الأختان التوأم الملتصقتان آبي وبريتاني هنسل لأول مرة منذ أن تم الكشف عن أن آبي قد عقدت قرانها سرا في حفل زفاف عام 2021، في ولاية مينيسوتا الأمريكية.

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وشوهد التوأم البالغتان من العمر 34 عاما، واللتان ولدتا في حالة نادرة تسمى "باراباغوس الثنائي الرأس"، في ولاية مينيسوتا في عطلة نهاية الأسبوع.

وبدا أن الشقيقتين المشهورتين في حالة معنوية جيدة بعد تناول غداء للسيدات مع الأصدقاء في المطعم المكسيكي "سنترو هايلاند" قبل التوقف لالتقاط صور سيلفي خارج المكان.

تتحكم آبي التي كشف عن زواجها مؤخرا في الذراع والساق اليمنى للتوأم، وبالتالي يبدو أنها اختارت عدم ارتداء خاتم الخطوبة الماسي المبهر وخاتم الزواج في يدها اليسرى التقليدية بعد عقد زفافها على الطبيب البيطري والممرض جوش بولينغ.

وبدت الأختان، اللتان تشتركان في مجرى الدم وجميع الأعضاء الموجودة أسفل الخصر، سعيدتين ومسترخيتين أثناء نزهتهما.

وتوقف الثنائي لالتقاط الصور، لكن أحد المتفرجين قال إن الأختين لم تثيرا الكثير من الاهتمام من جانب المارة.

وأضاف أحد المتفرجين: "إنها بلدة صغيرة يبدو أن الجميع يعرف بعضهم بعضا، والناس فيها هادئون وودودون للغاية..لم يبدً أن أحدا قد رمى جفنه بينما كان التوأم يتجولان..لقد بدتا سعيدتين ومنشغلتين بالتواصل الاجتماعي والاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع مثل أي شخص آخر".

وتم رصد آبي وهي تتحدث على الهاتف المحمول الذي وضعته بين أذنيهما، في حين انتقلت الأختان اللتان تعملان كمعلمتين، إلى المنزل في سيارة دفع رباعي داكنة اللون.

ظهرت أخبار الزواج لأول مرة الأسبوع الماضي عندما تم الكشف عن أن آبي تزوجت من جوش البالغ من العمر 33 عاما قبل ثلاث سنوات.

ولم تكن علاقة آبي بجوش، وهو أب لطفل، معروفة حتى الشهر الماضي، عندما عادت إلى الظهور لقطات قديمة ولقطات من الحفل تمت مشاركتها على حسابهما على "فيسبوك" في ذلك الوقت.

آبي وبريتاني هما واحدة من مجموعات قليلة من التوائم الثنائية الرأس في التاريخ التي بقيت على قيد الحياة في مرحلة الطفولة.

المصدر: "دايلي ميل"