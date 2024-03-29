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تتشاركان برأسين وقلبين.. زواج أشهر توأم ملتصق في العالم (صور)

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تتشاركان برأسين وقلبين.. زواج أشهر توأم ملتصق في العالم (صور)
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تزوج التوأم الأمريكي الملتصق آبي وبريتاني هنسل من جوش بولينغ، وهو ممرض ومحارب قديم في الجيش.

وانتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي صورة ليوم الزفاف، الذي أقيم عام 2021.

تتشاركان برأسين وقلبين.. زواج أشهر توأم ملتصق في العالم (صور)آبي وبريتاني هنسل

وأظهر مقطع فيديو التوأم والعريس يستمتعان بالرقص بفستان زفاف مشترك.

تتشاركان برأسين وقلبين.. زواج أشهر توأم ملتصق في العالم (صور)آبي وبريتاني هنسل صحبة زوجهما

ويعيش التوأم حياة عادية كباقي الأشخاص، حيث تقودان السيارة وتتسوقان وتسبحان، ويعملان كمدرستين للرياضيات في مدرسة ابتدائية بمينيسوتا.

لفتت آبي وبريتاني هنسل أنظار العالم لأول مرة في عام 1996، عندما ظهرتا في برنامج الإعلامية أوبرا وينفري وعلى غلاف مجلة "لايف".

تتشاركان برأسين وقلبين.. زواج أشهر توأم ملتصق في العالم (صور)آبي وبريتاني هنسل يوم زفافهما

ومنذ ذلك الحين، تعيشان حياة هادئة وطبيعية مع عائلتهما، حيث ابتعدتا عن أضواء وسائل الإعلام، حتى وافقتا على الظهور في فيلم وثائقي عندما بلغتا الـ16 من العمر.

تتشاركان برأسين وقلبين.. زواج أشهر توأم ملتصق في العالم (صور)آبي وبريتاني هنسل صحبة زوجهما

وأذهل التوأم الأطباء بقدرتهما المذهلة على التنسيق أثناء العزف على البيانو وممارسة الرياضة. ولكل منهما سيطرة على جانب واحد من الجسم، حيث تتحكم آبي في الجانب الأيمن وبريتاني في الجانب الأيسر.

تتشاركان برأسين وقلبين.. زواج أشهر توأم ملتصق في العالم (صور)آبي وبريتاني هنسل صحبة زوجهما
تتشاركان برأسين وقلبين.. زواج أشهر توأم ملتصق في العالم (صور)آبي وبريتاني هنسل

المصدر: نيويورك بوست

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