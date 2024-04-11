الموت والجنس.. توأم ملتصق يكشف تفاصيل مثيرة عن أسلوب حياته الفريد (صور+ فيديو)

كشف توأم ملتصق الستار عن أسلوب حياتهما الفريد من نوعه بشكل لا يصدق، بعد تهافت الأسئلة عليهما من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأجاب التوأم الملتصق كارمن ولوبيتا أندرادي، 23 عاما، من خلال مقطع فيديو تمت مشاهدته أكثر من 9.8 مليون مرة، على أسئلة متابعيهما التي كان بعضها حساسا وخاصا جدا، على حسابهما في "تيك توك".

التوأم كارمن ولوبيتا انتقلتا إلى الولايات المتحدة من المكسيك عندما كانتا في الثانية من العمر، وهما تتشاركان الأعضاء والأطراف تحت الخصر ولا يمكن الفصل بينهما من خلال عملية جراحية.

وتؤكد كارمن ولوبيتا أنهما الآن بحالة جيدة، لكنهما تتشاركان بعض التأثيرات غير العادية نتيجة لالتصاق أجزاء الجسم، حيث تقول كارمن: "إذا كانت إحدنا متعبة، فليس بالضرورة أن تكون كلانا متعبتين، لأن لدينا عقلين منفصلين. يمكن لأحدنا أن نكون مستيقظة والآخرى نائمة. نحن شخصان منفصلان".

ويقول التوأم أنهما تشتركان في مجرى الدم، لذالك فإن السكر يؤثر عليهما، لكنهما يشعران بالشبع بمعدلات مختلفة لأن لديهما معدتين.

وذكرت كارمن متابعيها: "ما زلنا شخصين مختلفين. لذلك لدينا معرفان منفصلان وأرقام هوية وأرقام ضمان اجتماعي وكل تلك الأشياء".

وردت كارمن عن بعض الرسائل الأكثر صعوبة التي تتلقيانها من المتابعين، بما في ذلك ما سيحدث إذا ماتت إحداهما، موضحة: "نحن نتشارك في مجرى الدم، لذلك في النهاية سيبدأ الإنتان، ومن الواضح أنه في غضون ساعات أو أيام سيموت الشخص الآخر".

سؤال آخر يتم طرحه عليهما بشكل متكرر، وهو العلاقات والجنس، حيث تشترك كارمن ولوبيتا في الجهاز التناسلي.

وأوضحت كارمن أن كلاهما يعاني من التهاب بطانة الرحم وآلام في الحوض، وقالت إنها تواعد صديقها دانيال منذ 3 سنوات، مذكرة متابعيها بأنه يواعدها هي فقط، وليس مع لوبتيا.

وكشفت كارمن أنها التقت به عبر تطبيق مواعدة في عام 2020، قائلة: "لم أحاول أبدا إخفاء حقيقة أنني توأم ملتصق، مما يعني أنني تلقيت الكثير من الرسائل من رجال لديهم ميولات غريبة"، مضيفة أنها عرفت على الفور أن دانيال، لاجنسي، كان مختلفا عن الرجال الآخرين.

وقالت: "لم يقم بطرح سؤال حول حالتي. كان لدي قلق اجتماعي، وانتهى بي الأمر إلى إلغاء جميع المواعيد السابقة حينما اجتمعت بدانيال حيث شعرت معه بالهدوء".

وتحدث التوأم أيضا عن إمكانية تكوين أسرة يوما ما، وكشفتا أنهما غير قادرتين على إنجاب الأطفال.

المصدر: ديلي ميل