مقتل سائحة أمريكية في هجوم فيل غاضب خلال رحلة سفاري بزامبيا

أفادت شركة لرحلات السفاري أن فيلا ذكرا هاجم شاحنة بداخلها 6 سائحين بمنتزه في زامبيا أدى إلى انقلاب السيارة ومقتل سائحة أمريكية.

وقالت الشركة إن سائحة أخرى أصيبت بجروح خطيرة وتم نقلها على متن مروحية إلى جنوب إفريقيا لتلقي العلاج، بينما تعرض الباقون لإصابات طفيفة.

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وبحسب شركة رحلات السفاري، في 30 مارس، هاجم الفيل بشكل مفاجئ الشاحنة التي كانت تقل ستة ضيوف ومرشدا، في رحلة عبر متنزه "كافو" الوطني الشاسع، الذي يغطي مساحة 22400 كيلومتر مربع، ويعد أحد أكبر محميات الحيوانات في إفريقيا.

ولم يتضح ما الذي أدى بالفيل إلى الهجوم، ولكن في مقطع مسجل مصور تم تداوله على نطاق واسع عبر الإنترنت، يظهر الفيل وهو يتقدم باتجاه سيارة السائحين، ومن ثم يسمع صوت رجل وهو يصرخ "مهلا.. مهلا"، في محاولة غير مجدية لإبعاد الفيل، الذي يصل إلى الشاحنة ويقلبها.

وقالت تارين جيسون، مديرة قسم الاتصالات في شركة رحلات السفاري، للأسوشيتدبرس يوم الخميس "هذا حادث مؤسف، ونبذل قصارى جهدنا لدعم الأسرة وجميع المتضررين".

ولم تحدد جيسون هوية السائحة القتيلة، وقالت إن عائلتها ترغب في الخصوصية، كما طلبت الشركة عدم مشاركة المقطع المصور المسجل الخاص بالهجوم، عبر الإنترنت.

ورغم أن حدائق الحياة البرية في جنوب إفريقيا تعج بالحيوانات الخطيرة مثل الفيلة والأسود، إلا أن مثل هذه الحوادث نادرة الحدوث بسبب عدم القدرة على التنبؤ بسلوك الحيوانات البرية.

المصدر: "أ ب"