معتمر "عملاق" في الحرم المكي يثير تفاعلا كبيرا على السوشيال ميديا (فيديو)

شهد صحن المطاف في الحرم المكي ظهورا مختلفا لأحد المعتمرين الذي لفت الانتباه بطوله الذي يناهز 2.5 متر.

وأعرب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن شعورهم بالدهشة والرهبة عند رؤية هذا الرجل، الذي تقول بعض المعلومات إنه الأطول في العالم، فيما لم تحدد جنسيته بعد.

ويُعد هذا الظهور حدثا استثنائيا، حيث لا يشاهد أطول رجل في العالم في الحرم المكي كل يوم.

معتمر يلفت الانتباه بطول قامته : pic.twitter.com/4mpBoLLPCd — محمد الفيصل (@Mooh32a) March 29, 2024

معتمر عملاق يظهر في الحرم المكي في مكة المكرمة pic.twitter.com/UYoNm7JeUw — حاتم بن عبدالعزيزالشبيلي (@hatem696) March 28, 2024

المصدر: RT