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معتمر "عملاق" في الحرم المكي يثير تفاعلا كبيرا على السوشيال ميديا (فيديو)

متفرقات

معتمر
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شهد صحن المطاف في الحرم المكي ظهورا مختلفا لأحد المعتمرين الذي لفت الانتباه بطوله الذي يناهز 2.5 متر.

وأعرب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن شعورهم بالدهشة والرهبة عند رؤية هذا الرجل، الذي تقول بعض المعلومات إنه الأطول في العالم، فيما لم تحدد جنسيته بعد.

ويُعد هذا الظهور حدثا استثنائيا، حيث لا يشاهد أطول رجل في العالم في الحرم المكي كل يوم.

المصدر: RT

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