ملك شعب الماوري يطلب من نيوزيلندا منح الحيتان نفس حقوق البشر لحمايتها

طلب ملك شعب الماوري الأصلي في نيوزيلندا، توهيتيا بوتاتاو تي ويروويرو السابع، منح الحيتان الحقوق القانونية نفسها التي يتمتع بها البشر، والاعتراف بالثدييات كأفراد لمنع انقراضها.

ونقلت بوابة "voxy" النيوزيلندية عن ملك الماوري أن الثدييات البحرية يجب أن تحصل على حقوق مشابهة لما يُمنح للبشر، كالتمتع ببيئة صحية، بما يتيح نمو أعدادها مجددا وإنقاذها من الانقراض.

وقال الملك توهيتيا: "لقد بات صوت أسلافنا (الحيتان) أضعف، وبيئتها مهددة أكثر، لذا يجب أن نتحرك الآن".

ووفقا لما ذكرته بوابة "voxy" وقع الملك اليوم الخميس على إعلان تاريخي صاغه زعماء المجتمعات البولينيزية، وتحمل الوثيقة اسم "هي فاكابوتانغا موانا"، ما يعني "إعلان البحر" باللغة الماورية، وتدعو إلى منح الحيتان وضعية قانونية، وتضع خطة شاملة لحمايتها.

وقال ملك الماوري في كلمته أمام المؤتمر الذي انعقد لمناقشة هذه المسألة: "لقد تضاءل صوت أغنية أسلافنا وأصبح موطنها مهددا، لذا يجب أن نتحرك الآن. إعلان البحر هو خطوة لحماية كنزنا، أسلافنا الحيتان".

المصدر: وكالات