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السعودية.. قوة خاصة لأمن الطرق تلقي القبض على سارق مركبة بعد مطاردة مثيرة (صورة + فيديو)

متفرقات

السعودية.. قوة خاصة لأمن الطرق تلقي القبض على سارق مركبة بعد مطاردة مثيرة (صورة + فيديو)
AFP
قوات أمن في السعودية - أرشيف -
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ألقت القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة الطائف السعودية القبض على أحد مواطنيها لسرقته مركبة من محطة التزود بالوقود كان محركها في وضع التشغيل .

وقال الحساب الرسمي "للأمن العام السعودي"، في بيان على صفحته بمنصة "X"، إن السارق قاد المركبة بسرعة عالية وصد مركبات خاصة ورسمية أثناء هروبه دون أن يتسبب في أي إصابات.

وأكد الأمن العام أنه تم إيقاف السارق واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

السعودية.. قوة خاصة لأمن الطرق تلقي القبض على سارق مركبة بعد مطاردة مثيرة (صورة + فيديو)

المصدر: RT

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