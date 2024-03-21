"خد في جنابك وأنت ساكت".. السيسي يمازح الرجال في يوم المرأة (فيديو)

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نصيحة للرجال المتزوجين "التعامل بهدوء وعقلانية مع السيدات"، مضيفا: "الرجولة مش بالصوت العالي".

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وقال السيسي في كلمة خلال احتفالية يوم المرأة المصرية بحضور قرينته، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس: "اوعوا تضيعوا اسركم ولا تقسوا عليهم.. ايه يعني لما تزعقلك في ايه مالك يعني اية يعني في اية، متزعقلك في اية ياعم خد في جنابك وانت ساكت".

وأضاف: "أنا أقصد أقول لازم يكون في سعة صدر لبعضنا وشوف اليوم بيبقى عامل ازاي من أولة لأخرة، وأثناء ما إحنا بنحتفل بيهم أنا بوصي عليهم عشان محدش يزعل".

وقال الرئيس السيسي: "معندناش تمييز بجد في مصر كمسؤولين، طالما هناك نماذج متميزة يحتاجتها العمل .. إحنا شعب عظيم وله تاريخ كبير على مر السنين".

وأضاف: "اسمحولي أقولكم إننا في الشهر الكريم ومناسبة كبيرة جدا بأننا نقول لكل مرأة وكل سيدة أعطت، نقولها شكرا وربنا يجازيكي خير ويديكي الصحة ويوفقك".

ووجه الرئيس السيسي حديثه للرجال قائلا: "بيقلولي أنت بتزودها قوي مع الناس، والله العظيم أنا مش بزودها، بس أنتوا مش عارفين إن ربنا طلب مننا أن نحترم ونقدر ونخلي بالنا جدا من المرأة، سواء البنت الصغيرة أو الكبار".

وتابع: "بكلم الرجالة، مبكلمش السيدات، بلاقي على مواقع التواصل ناس بتقول حرام عليك مبيدخلوناش البيت"، مستكملًا: "إحنا بنحاول نوزن الحكاية.. كل التقدير والاحترام لكل السيدات".

وأضاف: "من كام يوم كنت عامل لقاء بعد الفطار وسيدة سألتني أنت ليه كده مع السيدات؟.. قولتلهم الواحد لما يبقى ليه بطن مبيكونش عارف يمشي وتعبان.. هي بتقعد 9 شهور شايلة مبتنامشي وبتعاني .. ربنا اللي قال (حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ).. والنبي وصى على حسن معاملة المرأة، بنأكد على كل هذه المعاني".

المصدر: وسائل إعلام مصرية