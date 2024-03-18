السعودية.. السيول تغمر وادي حنيفة في الرياض (فيديوهات)

أظهرت مقاطع فيديو متداولة عل مواقع التواصل الاجتماعي، جريان السيول في وادي حنيفة، بعد هطول أمطار غزيرة على العاصمة السعودية الرياض.





وقال موثق أحد الفيديوهات: "هذا وادي حنيفة من جهة حي سلطانة، ما شاء الله السيل جاي قوي، من أمطار البارحة".

📌جريان وادي حنيفة في الرياض بعد الأمطار التي هطلت من قبل فجر اليوم الاثنين وحتى ال10 صباحا pic.twitter.com/kT165PTcqj — كل شي عن الرياض (@all_alriyadh) March 18, 2024

أمطار الرياض 💦💦💦

جريان وادي حنيفه هذا اليوم pic.twitter.com/Lf3px5kRH3 — البيئة والطبيعة (@Abdull_Alorini) March 18, 2024

جريان وادي حنيفة في الرياض بعد الأمطار التي هطلت من قبل فجر اليوم. pic.twitter.com/wR3rJmo5c0 — سعوديتنا 🇸🇦 (@KsaProjec6s) March 18, 2024

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وتوقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد وجريان السيول.

المصدر: RT