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السعودية.. السيول تغمر وادي حنيفة في الرياض (فيديوهات)

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السعودية.. السيول تغمر وادي حنيفة في الرياض (فيديوهات)
Sputnik
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أظهرت مقاطع فيديو متداولة عل  مواقع التواصل الاجتماعي، جريان السيول في وادي حنيفة، بعد هطول أمطار غزيرة على العاصمة السعودية الرياض.



وقال موثق أحد الفيديوهات: "هذا وادي حنيفة من جهة حي سلطانة، ما شاء الله السيل جاي قوي، من أمطار البارحة".

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وتوقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد وجريان السيول.

المصدر: RT

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