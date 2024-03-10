لحظات مرعبة.. غوريلا تطارد امرأتين في حديقة حيوان بولاية تكساس الأمريكية (فيديو)

وثق مقطع فيديو متداول لحظة مطاردة غوريلا لامرأتين من حراس حديقة حيوان في ولاية تكساس الأمريكية.

وفي مقطع الفيديو الذي تمت مشاركته يوم الخميس على نطاق واسع من خلال تطبيق "TikTok"، يمكن رؤية إحدى موظفات حديقة الحيوان وهي تحاول يائسة التغلب على الغوريلا سيلفر باك، البالغة من العمر (34 عاما).

حيث تركت الغوريلا الغاضبة سلة الطعام أثناء مطاردتها للموظفة التي تختبئ خلف باب في القفص.

وسجل زوار الحديقة في تكساس محاولات المرأتين للفرار عندما وقع الحادث في أكتوبر الماضي، وخوفا عليهما، بدأ الناس في التجمع والدعاء وطلب المساعدة حيث كانوا يشاهدون الواقعة وهم في حالة رعب.

ويمكن سماع صوت القيمين على حديقة الحيوان الآخرين وهم يلهثون وينضمون إلى طلب التدخل لمساعدة النساء.

Male Gorilla charges 2 zoo keepers at the Fort Worth zoo pic.twitter.com/3i6tFe0leS — Real Untold Story (@RealUntoldStory) March 8, 2024

وقالت حديقة الحيوان لموقع "ديلي ميل": "كل يوم ينقل حراس الحديقة مجموعة الغوريلا إلى موطنهم الداخلي حتى يتمكن الحراس من وضع طعام الحيوانات في موطنهم الخارجي، لكن هذا لم يحدث في ذلك اليوم، بسبب خطأ الحارس، دخل الموظفون إلى الفناء غير مدركين أن الغوريلا لازالت في الخارج".

وتابعت المتحدثة باسم حديقة الحيوان أن "وجود الموظفين أذهل الغوريلا".

وأضافت: "يعمل حراس الحديقة مع هذه الحيوانات وتدريبهم كل يوم، وبفضل معرفتهم وخبرتهم، تعاملوا مع الوضع بهدوء وتمكنوا من الخروج من الفناء بأمان".

واختبأت الموظفة الثانية خلف شجرة بينما كانت الغوريلا تنظر إليها، ودخلت في مواجهة معها، في النهاية تراجعت الغوريلا، وتمكنت حارسة حديقة الحيوان الثانية من الركض إلى مكان آمن خلف الباب المغلق حيث تختبئ المرأة الأولى.

المصدر: "ديلي ميل"