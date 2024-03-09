فيديو يظهر أمريكيا يقتل زوجته بطريقة مروعة والقضاء يحاكمه (فيديو)

أظهر مقطع فيديو متداول رجلا أمريكيا يطلق النار على زوجته ويقتلها بثلاث طلقات باستخدام بندقية في ولاية تكساس، لتحكم عليه السلطات القضائية فيما بعد بالسجن عشر سنوات.

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وحكم على كاري برمنغهام (60 عاما)، في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد إطلاق النار على زوجته باتريشيا، 48 عاما، في ديسمبر 2021 بعد اكتشافه أنها كانت على علاقة غرامية.

ووثق الفيديو برمنغهام وهو يرتدي رداء حمام ويمسك ببندقية ويقول لزوجته: "حسنا إلى اللقاء أنت ستذهبين لمقابلة يسوع، آمل أن يكون الأمر يستحق ذلك" قبل إطلاق النار عليها ثلاث مرات.

وتابع: "لقد انتهيتِ" بينما ترد باتريشيا: "لقد انتهيتَ أيضا".

وتم تسجيل جريمة القتل بالفيديو وعلى الرغم من الأدلة الدامغة، فإن برمنغهام سيقضي 10 سنوات في السجن، الحد الأقصى هو 20 عاما، وفق ما أفادت "ديلي ميل".

NEW: Texas man Carey Birmingham sentenced to just 10 years in prison after murdering his wife after finding out she was cheating on him.



Carey confronted his 48-year-old wife Patricia Birmingham in their driveway with a shotgun.



Right before shooting her, Carey said: "Alright,… pic.twitter.com/oumQ9pWVyl — Collin Rugg (@CollinRugg) March 8, 2024

وقع إطلاق النار بينما كانت ابنتهما أوليفيا في المدرسة، ودار بينهما جدال لمدة 30 دقيقة قبل إطلاق النار، ويحتوي الصوت الذي حصلت عليه "ABC13" على عدة دقائق من المحادثة بين الاثنين، والتي أصبحت جزءا كبيرا من المحاكمة.

وسيقضي برمنغهام عقوبة السجن لمدة عشر سنوات بسبب الوفاة، وسيكون متاحا للإفراج المشروط بعد خمس سنوات.

وفي حديث ابنته عن الحكم على والدها، قالت أوليفيا: "لقد فقدت والدي في ذلك اليوم".

المصدر: "ديلي ميل"