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فيديو يظهر أمريكيا يقتل زوجته بطريقة مروعة والقضاء يحاكمه (فيديو)

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فيديو يظهر أمريكيا يقتل زوجته بطريقة مروعة والقضاء يحاكمه (فيديو)
Globallookpress
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أظهر مقطع فيديو متداول رجلا أمريكيا يطلق النار على زوجته ويقتلها بثلاث طلقات باستخدام بندقية في ولاية تكساس، لتحكم عليه السلطات القضائية فيما بعد بالسجن عشر سنوات.

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وحكم على كاري برمنغهام (60 عاما)، في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد إطلاق النار على زوجته باتريشيا، 48 عاما، في ديسمبر 2021 بعد اكتشافه أنها كانت على علاقة غرامية.

ووثق الفيديو برمنغهام وهو يرتدي رداء حمام ويمسك ببندقية ويقول لزوجته: "حسنا إلى اللقاء أنت ستذهبين لمقابلة يسوع، آمل أن يكون الأمر يستحق ذلك" قبل إطلاق النار عليها ثلاث مرات.

وتابع: "لقد انتهيتِ" بينما ترد باتريشيا: "لقد انتهيتَ أيضا".

وتم تسجيل جريمة القتل بالفيديو وعلى الرغم من الأدلة الدامغة، فإن برمنغهام سيقضي 10 سنوات في السجن، الحد الأقصى هو 20 عاما، وفق ما أفادت "ديلي ميل".

وقع إطلاق النار بينما كانت ابنتهما أوليفيا في المدرسة، ودار بينهما جدال لمدة 30 دقيقة قبل إطلاق النار، ويحتوي الصوت الذي حصلت عليه "ABC13" على عدة دقائق من المحادثة بين الاثنين، والتي أصبحت جزءا كبيرا من المحاكمة.

فيديو يظهر أمريكيا يقتل زوجته بطريقة مروعة والقضاء يحاكمه (فيديو)الضحية مع ابنتها اوليفيا

وسيقضي برمنغهام عقوبة السجن لمدة عشر سنوات بسبب الوفاة، وسيكون متاحا للإفراج المشروط بعد خمس سنوات.

وفي حديث ابنته عن الحكم على والدها، قالت أوليفيا: "لقد فقدت والدي في ذلك اليوم".

فيديو يظهر أمريكيا يقتل زوجته بطريقة مروعة والقضاء يحاكمه (فيديو)الضحية

المصدر: "ديلي ميل"

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