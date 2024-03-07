العراق.. فصل طالبة وضعت صورة صدام حسين على قبعة التخرج (فيديو)

قررت كلية الرافدين الجامعة في العاصمة العراقية بغداد فصل طالبة من الكلية لوضعها صورة الرئيس الراحل صدام حسين على قبعة التخرج أثناء مراسم التقاط صور داخل الحرم الجامعي.

ووفقا لأمر إداري صدر بتاريخ 7 مارس، فقد تقرر فصل الطالبة عبير طارق علوان قسم تقنيات المختبرات الطبية للفترة المتبقية من العام الدراسي 2023 / 2024 وذلك لمخالفتها تعليمات وضوابط الحرم الجامعي استنادا إلى المادة 5 ثانيا من تعليمات انضباط الطلبة رقم 160 لسنة 2007.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق طالبة عراقية وهي تضع صورة صدام حسين على قبعتها من الأعلى أثناء حفل تخرجها من كلية الرافدين.

وأثار مقطع الفيديو جدلا واسعا على وسائل التواصل.

رفع صورة صدام حسين في حفل تخرج قسم التقنيات الطبية/ كلية الرافدين الجامعة هذا اليوم pic.twitter.com/hL1FTKDgFO — محمد قاسم | MOHAMMED QASIM (@1mohammed_qasim) March 6, 2024

جدير بالذكر أن مجلس النواب العراقي أقر في شهر يوليو العام 2016 مشروع قانون "حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية".

المصدر: RT + وسائل إعلام عراقية