وزير الخارجية السعوي الأمير فيصل بن فرحان يثير بسيارته تفاعلا (فيديو)

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحظة مغادرة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اجتماعا رسميا بسيارة من شركة لوسيد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشرته قناة الإخبارية السعودية، وسط تفاعل كبير، حيث أن سيارة "لوسيد إير" هي أول سيارة تطلقها شركة السيارات الكهربائية، التي استثمر بها صندوق الاستثمارات العامة بقيمة مليار دولار في سبتمبر 2018.

وقال أحدهم معلقا: "فخر الصناعة السعودية..لوسيد فخر الصناعة السعودية..وها نحن نشاهد سمو وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان يأتي و يغادر عبر سيارة لوسيد، مقر الاجتماع الوزاري الخليجي في الرياض بكل فخر وهي رسالة للعالم أجمع بثقتنا بجودة الصناعة السعودية"، واضاف آخر: "ما شاء الله هذا هو الدعم الحقيقي والدعايه الجميله للمنتج السعودي".

ماشاء الله هذا هو الدعم الحقيقي والدعايه الجميله للمنتج السعودي — فهد (@fahad88xx) March 3, 2024

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وكانت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية قد دشنت في يوليو 2023، أول 10 سيارات كهربائية من طراز لوسيد لدى إحدى شركات تأجير السيارات بالمملكة.

المصدر: RT