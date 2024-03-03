فيديو "لعق القدمين" خلال فعالية خيرية يثير غضبا واسعا في الولايات المتحدة (فيديو)

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تظهر طلابا في مدرسة ثانوية بولاية أوكلاهوما الأمركية وهم يلعقون أصابع أقدام آخرين كجزء من حملة خيرية لجمع التبرعات.

وحدثت الواقعة في مدرسة دير كريك الثانوية في إدموند كجزء من تجمع يسمى "صراع الطبقات" الذي دفع الطلاب مقابل حضوره.

وأقيم هذا الحدث لجمع الأموال لصالح مقهى "Not Your Average Joe" في أوكلاهوما سيتي الذي يوظف الأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية أو العقلية.

وقالت منطقة مدرسة دير كريك في بيان لها إن جميع الذين شاركوا كانوا متطوعين وأضافت أن المدرسة الثانوية جمعت 152.830.38 دولارا على مدار أسبوع من جمع التبرعات للمقهى.

ومع ذلك، وصف رايان والترز، المشرف على ولاية أوكلاهوما، الحدث بأنه "مثير للاشمئزاز"، مؤكدا أنه سيكون هناك تحقيق.

وأضاف والترز في بيان: "الفيديو الذي شاهدناه من دير كريك صادم ومثير للاشمئزاز. وتحقق وزارة التعليم بولاية أوكلاهوما في هذا الحادث".

ويوم الجمعة، شاركت شبكة "KOKH FOX 25" المحلية مقطعا مدته 26 ثانية يظهر صفا من أربعة طلاب مستلقين على الأرض ويلعقون أصابع أربعة أشخاص آخرين يجلسون على مقعد.

🚨GRAPHIC WARNING- Video sent to FOX 25 shows students at Deer Creek High kissing and sucking on feet yesterday. @DCAntlers confirms the video, saying the students volunteered in challenges to help raise money for their annual philanthropy week. More at 9pm tonight on @OKCFOX. pic.twitter.com/3FaG8BbeAE — Wendy Suares📺 (@wsuares) March 1, 2024

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وتمت مشاركة اللقطات بواسطة حساب "Libs of TikTok"، فيما تم وصفها في مواقع التواصل بأنها "لا تصدق"، وتساءل الرواد: "من وافق على هذا؟؟؟" فيما انتشر هذا الفيديو على نطاق واسع وحصد أكثر من 12.9 مليون مشاهدة و9000 إعادة نشر.

وفي حديثه إلى "KOKH FOX 25"، أوضح أحد آباء الطلاب قائلا: "إن المشاركين كانوا يلعقون زبدة الفول السوداني من أصابع القدمين"، على الرغم من عدم تأكيد ذلك بشكل مستقل.

وفي بيان تم إرساله إلى "KOKH FOX 25"، لفتت منطقة مدرسة دير كريك إلى أنه لم يشارك أي أعضاء من هيئة التدريس أو موظفين في الحدث ووصفت أسبوع جمع التبرعات بأنه إنجاز بالغ الأهمية.

وجاء في البيان: "بعد ظهر هذا اليوم، أعلنت مدرسة دير كريك الثانوية عن جمع إجمالي قدره 152.830.38 دولارا أمريكيا لصالح Not Your Average Joe Coffee، وهي منظمة تم إنشاؤها "لإلهام مجتمعنا من خلال تضمين الطلاب والبالغين ذوي الإعاقات الفكرية والتنموية والجسدية"، وفقا لما جاء في البيان.

المصدر: RT