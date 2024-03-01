مشهد "مرعب".. لحظة تحطم مروحية على متنها سياح في كولومبيا

أظهر مقطع فيديو وصف بـ"المرعب"، حالة من الذعر داخل طائرة هليكوبتر (مروحية) سياحية بعد أن خرجت عن السيطرة قبل أن تتحطم بعد إقلاعها مباشرة في كولومبيا.

وفقدت المروحية، التي كان من المفترض أن تظل في الهواء لمدة 12 دقيقة فقط لنقل الركاب للاستمتاع بتجربة "تناول طعام فاخرة"، السيطرة، وسقطت من الهواء، واصطدمت بجانب مبنى شاهق في ميديلين يوم الاثنين.

ونجا جميع الأشخاص الستة الذين كانوا على متن المروحية "Bell 206" بأعجوبة من هذا الحادث.

وقال المسؤولون أن أحد الركاب المصابين تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج من كسر في الساق ورضوض في الجسم.

ويُسمع في مقطع الفيديو المسافر المقيم في تكساس، فرانسيسكو سالاس، 36 عاما، وهو يتصل بخدمات الطوارئ باستخدام مزيج من اللغتين الإسبانية والإنجليزية، وفق صحيفة "دايلي ميل".

وكانت رحلة المروحية جزءا من تجربة تناول الطعام التي يقدمها مطعم "Hangar"، وهو مطعم ذو طابع طيراني يقع في حي ميديلين في مانريكي، إذ يتقاضى العملاء حوالي 73 دولارا مقابل رحلة طيران مدتها 12 إلى 15 دقيقة من مطار أولايا هيريرا إلى المطعم، حيث كان من المفترض أن يتم الترحيب بهم بكوكتيل.

وهرع أكثر من 70 من عمال الطوارئ إلى مكان الحادث وساعدوا في انتشال المسافرين بعد الحادث المروع.

وتم تعليق جميع رحلات طائرات الهليكوبتر بينما تحقق السلطات في سبب الحادث.

المصدر: "دايلي ميل"