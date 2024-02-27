"السمنة السعيدة" وعلاقتها بالزواج

أكد فريق من علماء الصين اعتقادا شائعا نشرته النساء حول الرجال، مفاده أنهم يصبحون بدناء وكسالى بعد الزواج.

ووجد العلماء أن الرجال يكتسبون وزنا إضافيا خلال خمس سنوات من الزواج، لأنهم يأكلون أكثر ويمارسون تمارين رياضية أقل أو لا يمارسونها على الإطلاق.

وأوضحوا أن الزواج "يرتبط بتأثير كبير" على درجات مؤشر كتلة الجسم، حيث يعاني 5.2% من الرجال المتزوجين من زيادة الوزن مع زيادة معدلات السمنة بنسبة 2.5%. ولم تجد الدراسة دليلا مماثلا لدى النساء.

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وقال شيوين تشيوان، من الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية: "هذه الظاهرة، التي يشار إليها عادة باسم "السمنة السعيدة"، تم إثباتها من خلال العديد من الدراسات الجماعية التي أجريت في الدول الغربية المتقدمة. وبعد عقد الزواج، غالبا ما يمارس الرجال رياضة أقل ويأكلون أكثر، وهذا يؤدي إلى ارتفاع مؤشر كتلة الجسم".

وأضاف: "يواجه الرجال خطرا كبيرا للإصابة بالسمنة مع تقدمهم في السن، لذلك بعد الزواج، ومن المهم ألا "يتركوا أنفسهم" من خلال الحفاظ على عادات الأكل الصحية وممارسة الرياضة بانتظام".

ووجدت الدراسة، التي نشرت في مجلة الاقتصاد والبيولوجيا البشرية، أن درجات مؤشر كتلة الجسم لدى الرجال تستمر في الارتفاع خلال السنوات الخمس الأولى بعد الزواج، تليها فترة من الاستقرار.

وقال الفريق إن هذا يسلط الضوء على أهمية تعزيز اللياقة البدنية وإدارة الصحة داخل الأسر، مع ضرورة توجيه النصائح الغذائية للمتزوجين حديثا.

يذكر أن دراسات سابقة وجدت أنه كلما زاد رضا الفرد عن علاقته الحميمة، زاد احتمال إصابته بالسمنة.

المصدر: ديلي ميل