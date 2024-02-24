أول تعليق من الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على صورتها مع مدون إسرائيلي

خرجت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن صمتها وعلقت على صورة لها مع مدون إسرائيلي يدعى إيتزيك بلس.

وقالت نانسي عجرم في تدوينة على صفحتها الشخصية على "فيسبوك": "ما زلت عند وعدي بألا أعلّق على تفاهات بعض الموتورين والمحرضين والذين يصطادون في الماء العكر".

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وأضافت "الأهم بالنسبة إلي محبة الكثيرين وهم بالملايين.. شكرا من القلب على حرصكم ودعمكم، لكم مني كل الاحترام والتقدير والامتنان".

وتابعت نانسي عجرم قائلة: "لكل حاقد وعد، وعدٌ بأن تبقى محبة الناس درعا تحميني من الكراهية والشر والحقد، أعدكم بالمزيد والمزيد من النجاح والتألق من لبنان إلى العالم وهو أجمل تأكيد على وطنيتي".

وأردفت المطربة اللبنانية: "لن توقفني بعض الأصوات المنافقة والأقلام المأجورة ولن ينال مني أي لاهث وراء الأضواء".

واختتمت نانسي التدوينة بالقول: "هدفي واضح، وطنيتي لا تُمسّ ولبنان سيبقى حاضرا في كل خطوة من مسيرتي، ألقاكم في مواعيد نجاح أخرى مقبلة بإذن الله لكم حبي ولهم دعاءٌ بالصبر".

وأثارت المغنية اللبنانية نانسي عجرم حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي عقب ظهورها في صور مع مدون سياحة إسرائيلي على هامش حفلتها الغنائية في قبرص.

ونشر مدون السفر الإسرائيلي إيتزيك بلاس الصور عبر حسابه على "إنستغرام" وكتب: "تحمست للقاء النجمة الكبيرة في العالم العربي، الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حبيبة القلب".

وتداول الناشطون الصور التي تظهر فيها عجرم وهي تصافح المدون وتتبادل معه الحديث، وسط استهجان واسع للصور، في ظل تواصل الهجوم الإسرائيلي على جنوب لبنان وقطاع غزة.

وزادت الانتقادات بعد أن نشرت قناة كان الإسرائيلية تقريرا تحتفي فيه بصور عجرم.

وبسبب تلك الصور قام المحامي شربل عرب برفع دعوى ضدها أمام المحكمة العسكرية اللبنانية استنادا إلى قانون مقاطعة إسرائيل الذي يحظر أي علاقات معها.

المصدر: RT