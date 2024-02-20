صورة نانسي عجرم مع مدون إسرائيلي تثير الجدل

أثارت المغنية اللبنانية نانسي عجرم حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي عقب ظهورها في صور مع مدون سياحة إسرائيلي على هامش حفلتها الغنائية في قبرص.

وتداول ناشطون صورا لعجرم تظهر فيها وهي تصافح مدون السفر الإسرائيلي إيتزيك بلاس وتتبادل معه الحديث، وسط استهجان واسع للصور، في ظل تواصل الهجوم الإسرائيلي على جنوب لبنان وقطاع غزة.

ونشر المدون الصور عبر حسابه على "انستغرام" وكتب: "تحمست للقاء النجمة الكبيرة في العالم العربي، الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حبيبة القلب".

ونشرت قناة "كان" الإسرائيلية، تقريرا حول الحادثة مرفقا بعبارة: "هل ستقع في المشاكل هذه المرة أيضا؟ التقطت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ذات الشعبية الكبيرة في العالم العربي، صورة مع مدون السفر الإسرائيلي إيتزيك بلاس".

גם הפעם היא תסתבך? הזמרת הלבנונית ננסי עג'רם, מהפופולריות בכל העולם הערבי, הצטלמה עם בלוגר הטיולים הישראלי איציק בלס@kaisos1987@mayarachlinpic.twitter.com/aPjtCcr1V2 — כאן חדשות (@kann_news) February 19, 2024

ونشر الصحافي الاسرائيلي روعي كايس، فأعاد نشر التقرير وعلق قائلا: "نانسي عجرم والاسرائيليون في حفلات رومانسية لا تنتهي".

ננסי עג'רם וישראלים בהופעות רומן שלא נגמר @mayarachlinhttps://t.co/CuB1j31xFC — roi kais • روعي كايس • רועי קייס (@kaisos1987) February 19, 2024

وأعاد الصحافي الاسرائيلي من يهود لبنان، إيدي كوهين، نشر الصور، وقال: "فضيحة.. بعدما غنت في حفلات الصهاينة في نيويورك، المطربة المتصهينة اللبنانية نانسي عجرم تقابل الصهاينة وهذه المرة في قبرص وتركيا".

فضيحة فضيحة فضيحة

بعد أن غنت في حفلات الصهاينة في نيويورك المطربة المتصهينة اللبنانية نانسي عجرم تقابل الصهاينة وهذه المرة في قبرص وتركيا وفق ما كشف الصحفي الإسرائيلي المخضرم عن لقاءات تجمعها مع صهاينة في أنحاء العالم. شكرا لروعي@kaisos1987pic.twitter.com/2RWTcn1N2u — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) February 19, 2024

وفي منشور آخر كتب كوهين: "لا تستبعدوا أن تغني لنا نانسي عجرم أمام جنودنا في الثكنات".

لا تستبعدوا أن تغني لنا نانسي عجرم أمام جنودنا في الثكنات . — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) February 20, 2024

ودافع أحد الأشخاص عن المغنية اللبنانية قائلا: "هذا شغلها وتقابل جمهورها في كل مكان مراح تطلب الهوية لكل من سلم.. وضعكم يحزين تبحثون عن اي رأي يأيدكم في الوطن العربي لو كذب".

هذا شغلها وتقابل جمهورها في كل مكان مراح تطلب الهويه لكل من سلم



علمني هي طلعت بيان تأيد في اسرائيل او ضد القضيه باي شكل؟!



وضعكم يحزين تبحثون عن اي رأي يأيدكم في الوطن العربي

لو كذب — نوره البقمي (@uuyyy7) February 20, 2024

وهاجمها آخر وكتب: "في وسط المجازر المستمرة، وفي القصف على الأراضي اللبنانية واستشهاد اطفال ونساء لبنانيات نخرج المغنية اللبنانية السافلة، نانسي عجرم في اجتماع مع مدون السياحة الإسرائيلي، إتزيك بلاس".

في وسط المجازر المستمرة، وفي القصف على الأراضي اللبنانية واستشهاد اطفال ونساء لبنانيات



نخرج المغنية اللبنانية الىىىافلة، نانسي عجرم في اجتماع مع مدون السياحة الإسرائيلي، إتزيك بلاس.



تفوووووووووووو @NancyAjrampic.twitter.com/pHnEyGcgl7 — Ahmedöv (@a5medv) February 19, 2024

من جانبها، التزمت الفنانة اللبنانية الصمت، ولم تعلق على الصور التي غزت مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها نشرت تدوينة قصيرة قالت فيها "الله يحمي اهلنا بالجنوب ويبعد الحرب عن كل شبر ببلدنا ووطنا العربي".

الله يحمي اهلنا بالجنوب و يبعد الحرب عن كل شبر ببلدنا و وطنا العربي 🙏#الجنوب — Nancy Ajram (@NancyAjram) February 19, 2024

المصدر: RT