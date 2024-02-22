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ردا على شائعات الإفلاس.. ميغان ماركل ترتدي ملابس ومجوهرات بقيمة 28 ألف دولار

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ردا على شائعات الإفلاس.. ميغان ماركل ترتدي ملابس ومجوهرات بقيمة 28 ألف دولار
Globallookpress Stephen Lock
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ارتدت ميغان ماركل ملابس ومجوهرات بقيمة 28 ألف دولار بعد الأنباء التي انتشرت حول معاناتها مع زوجها الأمير هاري من مشاكل مالية وفقا لمجلة page six.

وأنهت ميغان ماركل جولتها في كندا بحضور حفل راقص في مركز فانكوفر للمؤتمرات مع زوجها الأمير هاري، حيث ظهرت هناك بفستان كاكي من ماركة Greta Constantine يبلغ ثمنه 1645 دولارا، وارتدت الكثير من المجوهرات التي بلغت قيمتها الإجمالية 26.7 ألف دولار.

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وتم في نهاية شهر يناير تداول أنباء حول تواجد ميغان ماركل والأمير هاري في وضع "حرج" بسبب نقص الموارد المالية، وأنهما "مفلسان بسبب إهدار الأموال".

وصنفت مجلة The Hollywood Reporter الأمريكية الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل على أنهما من "أكبر الخاسرين" في عام 2023، بعد عام مضطرب بالنسبة للعائلة المالكة السابقة.

المصدر: غازيتا. رو

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