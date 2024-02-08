إسبانيا توقف أحد أخطر المجرمين المطلوبين في أوروبا

أعلنت الشرطة الإسبانية أن عناصر من الأمن الوطني أوقفت أحد أخطر المجرمين المطلوبين في أوروبا، والمتهم بالاتجار بالبشر.

وأضافت الشرطة الإسبانية في بيان صحفي يوم الخميس: "ألقى عناصر من الشرطة الوطنية القبض في مدينة ديلتيبري (تاراغونا) على أحد عتاة المجرمين الفارين من العدالة في أوروبا، والمطلوب أيضا من قبل السلطات الرومانية، لارتكابه جرائم الاتجار بالبشر وخاصة القاصرين، بالإضافة للاعتداء على شخصين.

يشار إلى أن رومانيا أصدرت مذكرة اعتقال أوروبية بحق المتهم منذ عام 2009. ولكنه تمكن من الفرار والاختباء لمدة 15 عاما في ديلتيبري، شمال شرق إسبانيا، حيث كان يستخدم اسما مستعارا ويعمل مستشارا عقاريا.

وتم تسليم الجاني إلى السلطات الرومانية، حيث يواجه تهم تصل عقوبتها للسجن 10 سنوات.

المصدر: نوفوستي